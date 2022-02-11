Два землетруси на озері Байкал

06:28 22 вересень Київ, Україна

З повідомлення Європейського-Середземноморського сейсмологічного центру стало відомо, що на території Росії, в районі озера Байкал, в понеділок пізно ввечері стався землетрус магнітудою 5,3. Через чверть години підземні поштовхи повторилися з силою 2,3 бала.



За даними сейсмологів, епіцентр знаходився за 84 км на північний захід від міста Іркутськ, в якому проживають близько пів мільйона людей. Осередок залягав на глибині 2 км.



У пресслужбі російського МНС повідомили, що поштовхи першого землетрусу відчувалися на території 12 районів регіону. Повідомлень про потерпілих або руйнування поки не надходило, проте в обласному центрі введено режим підвищеної готовності. Зараз міські служби вивчають наслідки землетрусу.