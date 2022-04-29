Два дні у відкритому морі: врятований зниклий безвісти яхтсмен з США

12:17 01 грудня Київ, Україна

62-річний Стюарт Бі, якого оголосили зниклим безвісти після аварії корабля, врятований моряками контейнеровоза, дві доби чоловік провів у відкритому морі.

Про це повідомляє CBSnews.





Стюарт Бі вирушив у море на своїй яхті з мису Кейп-Марина в Порт-Канаверал в п'ятницю, 27 листопада, і не повернувся. Сім'я запевняла, що він ніколи не залишався в морі на ніч, тому його оголосили зниклим безвісти.

До його пошуків залучили патруль берегової охорони, льотчиків і військових. Також про зниклого чоловіка повідомили всім торговим і прогулянковим суднам, які перебували в цьому районі.



І через два дні перевернуту яхту побачили з борту контейнеровоза Angeles за 138 км від узбережжя. Вона стояла сторчма, а за її ніс чіплявся чоловік. Це і був Стюарт Бі.





Чоловіка підняли на борт, і перше, що він запитав, було: "Який сьогодні день?". Отримавши відповідь, врятований плакав і хрестився, розповів один з членів екіпажу.

На кораблі Стюарту видали сухий одяг, нагодували і доставили на берег. Чоловік зізнався, що намагався не рухатися, щоб його яхта не затонула остаточно.



За його словами, він не впорався з керуванням яхтою через несправність двигуна, потім судно перевернулося, а рульову рубку залило водою, тому Стюарту довелося чіплятися за ніс човна в очікуванні допомоги. У відкритому морі, під палючим сонцем, без їжі і води він провів більше двох діб.