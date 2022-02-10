Двоє людей загинули від циклону в Греції

10:44 20 вересень Київ, Україна

Циклон Янос бушує на території Греції. Місцеве агентство новин вже повідомило про дві підтверджені жертви стихії. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

Янос призвів до випадання великої кількості опадів. У багатьох районах затоплені дороги, повалені дерева, порушено електропостачання.

Так, жертвами стихії стали 63-річний тваринник, тіло якого знайшли в полі, і жінка похилого віку, що потонула у власному будинку.

Серед зниклих безвісти 40-річна жінка, яку віднесло на машині потужним потоком води, дівчина і 35-річний чоловік.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей і закликав всіх зберігати пильність, повідомила пресслужба глави уряду.