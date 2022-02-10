Двоє людей загинули від циклону в Греції

Циклон Янос бушує на території Греції. Місцеве агентство новин вже повідомило про дві підтверджені жертви стихії. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.
Янос призвів до випадання великої кількості опадів. У багатьох районах затоплені дороги, повалені дерева, порушено електропостачання.
Так, жертвами стихії стали 63-річний тваринник, тіло якого знайшли в полі, і жінка похилого віку, що потонула у власному будинку.
Серед зниклих безвісти 40-річна жінка, яку віднесло на машині потужним потоком води, дівчина і 35-річний чоловік.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей і закликав всіх зберігати пильність, повідомила пресслужба глави уряду.
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