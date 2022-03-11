Духовенство РПЦ відвертається від Путіна та виступає проти війни з Україною

Священнослужителі Російської православної церкви опублікували відкрите звернення із закликом до негайного припинення війни Росії проти України: «Страшний суд чекає на кожну людину. Жодна земна влада, жодні лікарі, жодна охорона не убезпечить від цього суду.



Дбаючи про порятунок кожної людини, яка вважає себе дитиною Руської Православної Церкви, ми не бажаємо, щоб вона з'явилася на цей суд, несучи на собі важкий тягар материнських прокльонів. Ми нагадуємо, що Кров Христова, пролита Спасителем за життя світу, буде прийнята в таїнстві Причастя тими людьми, хто віддає вбивчі накази, не в життя, а в вічне мука. Ми сумуємо про те випробування, на яке були незаслужено піддані наші брати і сестри в Україні»!