Дуда: Росія - ненормальна країна, це країна-агресор

12:13 27 травень Київ, Україна





Таку заяву Дуда зробив під час відвідин лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією. Агресивні імперські дії Кремля призводять до руйнування держав, війн і загибелі людей, заявив глава Польщі Анджей Дуда Таку заяву Дуда зробив під час відвідин лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією.

"Агресивні дії РФ позбавляють людей можливості розвитку, нормального життя, призводять до руйнування держав, до військових ситуацій, коли люди гинуть і отримують поранення. Це дії, на які міжнародна спільнота не може погоджуватися. Росія не є нормальною країною, це країна-агресор, і це добре видно в таких місцях, як тут", - заявив Дуда.

Він нагадав, що всупереч міжнародному праву Південна Осетія, а також Абхазія, які є частиною території Грузії, були окуповані Росією.

Дуда зазначив, що якби російська сторона дотримувалася міжнародного права, "таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, що називається Цхінвальським регіоном, ніколи б не сталося".

"Сьогодні те ж саме відбувається на українських територіях: окупований Крим, Луганський і Донецький регіони", - підкреслив президент Польщі.

За його словами, такі ситуації будуть повторюватися і надалі, якщо міжнародне співтовариство не стане на це реагувати.



Дуда також повідомив, що Варшава активно підніматиме питання агресії Росії під час Польського головування в ОБСЄ в 2022 році, а також в Раді ООН з прав людини, де Польща зараз є членом.