Дуда: Росія - ненормальна країна, це країна-агресор

Агресивні імперські дії Кремля призводять до руйнування держав, війн і загибелі людей, заявив глава Польщі Анджей Дуда.
Таку заяву Дуда зробив під час відвідин лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією.
Таку заяву Дуда зробив під час відвідин лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією.
Він нагадав, що всупереч міжнародному праву Південна Осетія, а також Абхазія, які є частиною території Грузії, були окуповані Росією.
Дуда зазначив, що якби російська сторона дотримувалася міжнародного права, "таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, що називається Цхінвальським регіоном, ніколи б не сталося".
За його словами, такі ситуації будуть повторюватися і надалі, якщо міжнародне співтовариство не стане на це реагувати.
Дуда також повідомив, що Варшава активно підніматиме питання агресії Росії під час Польського головування в ОБСЄ в 2022 році, а також в Раді ООН з прав людини, де Польща зараз є членом.
Дуда також повідомив, що Варшава активно підніматиме питання агресії Росії під час Польського головування в ОБСЄ в 2022 році, а також в Раді ООН з прав людини, де Польща зараз є членом.
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