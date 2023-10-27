Дуда назвав двох кандидатів на посаду прем'єра Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після парламентських виборів, що відбулися 15 жовтня, на посаду прем'єр-міністра країни є два кандидати.
Про це він повідомив за підсумками зустрічей з представниками політсил, що перемогли на виборах, передає polskieradio24.
За його словами, від правлячої партії "Право і справедливість", яка перемогла на виборах, кандидатом є Матеуш Моравецький - чинний глава уряду, а демократична опозиція ("Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Нова Лівиця") висунула на посаду прем’єра Дональда Туска.
Що відомо про результати парламентських виборів у Польщі
17 жовтня у Польщі остаточно підрахували голоси на парламентських виборах. Голоси та мандати розподілилися так:
- правляча партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів (194 мандати);
- на другому місці опинилася опозиційна "Громадянська платформа" з 30,70% (157 нардепів);
- третє місце посіла політсила "Третій шлях" (14,40%, 65 депутатів);
- четверте – "Лівиця" (8.61%, 26 місць);
- на п'ятому – "Конфедерація" (7,16%, 18 місць).
Явка на парламентських виборах 15 жовтня 2023 року склала 74,38%.
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