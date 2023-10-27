Дуда назвав двох кандидатів на посаду прем'єра Польщі

"Це нова ситуація у наших демократичних стандартах. Ніколи не було такої ситуації, що вибори виграла одна група, а інші групи, які також мають своїх представників у парламенті, заявляють, що саме вони матимуть більшість без групи-переможця, і вони репрезентують свого кандидата на посаду прем'єр-міністра", - додав президент Польщі.