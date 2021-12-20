Дубай назвали столицею секс-туризму в Перській затоці

18:50 24 березень Київ, Україна

Емірат Дубай з десятками тисяч повій став основним напрямком секс-туризму в Перській затоці.

Про це йдеться в статті французької газети Le Monde.

Видання підкреслює, що офіційно проституція в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонена, однак через велику кількість іноземців в Дубаї процвітає секс-туризм.



Відзначається, що проституція і ескорт-послуги стали "прихованим обличчям глобалізації". У 2008 році влада емірату стала активно розвивати сферу послуг для залучення туристів, а також дозволила вживання алкоголю в готелях, барах і нічних клубах при наявності ліцензії.



Саме в таких місцях секс-працівники звертаються до потенційного клієнта, погоджуючи з ним обсяг, тривалість і характер послуги, зазначено в статті.



Крім того, журналісти звернули увагу на те, що кілька ізраїльських ЗМІ, таких як Yedioth Ahronoth і Haaretz, вказували на зростаючу кількість повій в Дубаї. Проте назвати точну кількість секс-працівників неможливо, оскільки цим займаються в основному мігранти, які приховують свою діяльність.



За різними даними, в Дубаї займаються проституцією не менше 45 тисяч осіб.