ДТП в Мексиці забрала життя 16 людей

19:56 07 квітень Київ, Україна

мексиканському штаті Сонора сталася ДТП за участю двох пасажирських автобусів, в результаті зіткнення загинули 16 осіб.

Про це повідомляє El Sol de Puebla.



Зіткнення автобуса, що перевозив шахтарів, і мікроавтобуса сталося на 152-му кілометрі шосе Internacional. Працівників шахти везли на відпочинок після закінчення робочої зміни. Жертвами ДТП стали 16 осіб, ще 13 отримали травми.



Як зазначається, стан всіх постраждалих стабільний, тоді як водій автобуса знаходиться в критичному стані.



