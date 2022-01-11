ДТП на Гаїті забрала життя 21 людини

На Гаїті зіткнулися два пасажирських міжміських автобуси, в результаті аварії загинула 21 людина, ще 30 травмовані.
Про це повідомляє Sputnik Intеrnational у четвер, 29 квітня.
За даними Служби громадської безпеки, аварія сталася в комуні Аркахайя, приблизно за 50 кілометрів на північний захід від столиці країни Порт-о-Пренс, коли маршрутка зіткнулася з автобусом.
Кілька людей, які отримали травми, знаходяться у важкому стані. Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні.
За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водій одного з автобусів не встиг завершити обгін по зустрічній смузі.
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