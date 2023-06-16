Дрони, ноутбуки, екіпірування: до Молдови прибула частина обладнання для військових від ЄС

10:02 01 червня Київ, Україна

Молдова одержала першу партію обладнання від Європейського фонду миру (IEP) для зміцнення обороноздатності молдавських військових.

Про це повідомив телеканал TV8.

Зазначається, що пакет допомоги на суму сім мільйонів євро включає дрони, ноутбуки, екіпірування для знешкодження вибухонебезпечних предметів, ультразвукове обладнання, хірургічні пластирі та інше.



За словами міністра оборони Молдови Анатолія Носатого, це промовистий доказ внеску ЄС у зміцнення обороноздатності та підвищення стійкості країни до поточних викликів.



Він зазначив, що до кінця року Молдова отримає також машини швидкої допомоги, роботів-саперів, металодетектори, радари, транспортні засоби та медичне обладнання.



Обладнання отримають армійські підрозділи саперів та медиків.



Крім того, Європейський фонд миру виділить 80 мільйонів євро на потреби логістики, зв'язку та ІТ-обладнання.