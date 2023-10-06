Дронова атака на військову академію в Сирії забрала життя понад 100 людей

10:18 06 жовтня Київ, Україна

Внаслідок дронової атаки на сирійську військову академію в місті Хомс загинули щонайменше 100 людей і десятки зазнали поранень.

Про це повідомляє ВВС.



Безпілотники з вибухівкою влучили у військову академію під час церемонії випуску. Там були присутні курсанти, їхні родичі та військові країни. Армія звинуватила "терористичні групи, які підтримують відомі міжнародні сили".



У заяві Головного командування збройних сил йдеться, що збройні сили "вважають цей акт безпрецедентним злочином і підтверджують, що дадуть сильну і рішучу відповідь цим терористичним групам, де б вони не були".



Міністр охорони здоров'я Сирії повідомив, що внаслідок удару постраждали понад 200 осіб, серед загиблих шість жінок та шість дітей.



Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) повідомила, що міністр оборони Сирії був присутній на церемонії вручення дипломів, але пішов за кілька хвилин до нападу.