Чи є достатні санкції Заходу, щоб зупинити Путіна?

18:56 23 лютий Київ, Україна

США, ЄС, Великобританія, Канада, Німеччина, Японія та Австралія оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на її дії щодо України.



Президент США Джо Байден оголосив у вівторок про перший пакет американських санкцій, що включає блокування активів двох великих російських банків, обмеження на торгівлю державними російськими облігаціями, санкції проти членів кремлівської еліти та їхніх сімей. Байден підтримав рішення Німеччини призупинити сертифікацію трубопроводу "Північний потік-2". Раніше ЄС оголосив про обмеження доступу Росії до європейських фінансових ринків та санкцій проти низки осіб та організацій.



Росія назвала санкції незаконними. Китай розкритикував західні санкції. Представниця Міністерства закордонних справ Кіта Хуа Чунін заявила, що санкції "привели до серйозних складнощів для економіки та добробуту відповідних країн".



У Білому домі вважають новий пакет санкцій болючим для Росії.



Зупинка втілення "Північного потоку-2" означатиме, що втрачений трубопровід, в який інвесторовано 11 млрд доларів, втрачено потужне джерело потенційних надходжень до російської скарбниці, ослаблено геостратегічний вплив Росії в Європі, заявив під час брифінгу для преси заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.



Нові фінансові санкції Сінгх назвав лише "вістрям того, що ми можемо завдати". Зокрема, санкції стосуються Зовнішекономбанку та Промзв'язку банку, які за заявою чиновника обслуговують кошти Кремля та фінансують російське військо.. Сінгх додав: "жодна російська фінансова установа не забезпечена у разі подальшого вторгнення".



Деякі експерти вважають, що санкції є недостатніми.

"Оголошені санкції практично не матимуть ні економічного, ні політичного впливу, - сказав Кріс Міллер, аналітик Американського інституту підприємництва. - Оголошені сьогодні санкції, а саме щодо суверенного боргу матимуть незначний негативний макроекономічний вплив на Росію".

Важливо, що санкції показали, що США готові обмежувати діяльність держбанків РФ.. Нові санкції також показали координацію між США, Європою та країнами Азії, значно кращу за 2014 рік, твітує аналітик Центру нової американської безпеки CNAS Едді Фішмен.

"Якщо Путін зайнявся агресією, я очікую, що сьогоднішні санкції стануть лише вершиною айсбергу", - зазначає експерт.

Не переоцінювати впливу санкцій проти олігархів на Путіна закликає колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Я на 100% за санкції проти російських олігархів, - твітує колишній чиновник. - Але не переоцінюватимемо їх вплив на Путіна. Вони залежать від Путіна. Чим більше олігарх пов'язаний із закордоном, тим менше їх пов'язує із Путіним".

Санкції не змінять плани Путіна, готового вдатися до великих втрат, щоб зберегти російські сфери інтересів, пише аналітик Defense Priorities Деніел Депетріс у колонці для NBCNews. Депетріс вважає "порожньою мрією" бажання України вступити до НАТО і припускає, що Росія готова до санкцій, особливо з огляду на те, що не йдеться про відключення Росії від системи розрахунків SWIFT.



А радник Конгресу США з питань протидії корупції та санкціям Пол Массаров у статті оприлюдненій виданням The Bulwark вказує, що кінцевою метою санкційних заходів спрямованих проти Росії має стати "повне відрізання Путіна, його поплічників та клептократичної російської держави від глобальної економіки".



На думку Массаро, США та їхні союзники повинні були вдатися до цього кроку "дуже давно".