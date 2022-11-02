Додаткові сили США залишаться в Польщі - Білий дім

Найближчим часом у Польщі залишаться додаткові сили США у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання ЗМІ.
Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання ЗМІ.
Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу.
Він наголосив на прихильності США до спільної оборони в рамках НАТО.
Кірбі відповідав на питання про розміщення росією гіперзвукових ракет у білорусі. Він сказав, що білорусь підтримувала, постачала та приймала російські війська ще до вторгнення в Україну.
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