Додаткові сили США залишаться в Польщі - Білий дім

11:08 02 листопада Київ, Україна





Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання ЗМІ.



Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу. Найближчим часом у Польщі залишаться додаткові сили США у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання ЗМІ.Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу.

"Саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військових до Європи, і тепер ми запровадили процедуру, за якою вони можуть залишатися там на ротаційній основі принаймні у найближчому майбутньому", - сказав Кірбі, додавши, що це було відповіддю на зміни ландшафту безпеки у Європі.



Він наголосив на прихильності США до спільної оборони в рамках НАТО.

"Незалежно від того, чи йдеться про гіперзвукові ракети або іншу зброю, ми дуже серйозно ставимося до зобов'язань за статтею 5", - сказав він.



Кірбі відповідав на питання про розміщення росією гіперзвукових ракет у білорусі. Він сказав, що білорусь підтримувала, постачала та приймала російські війська ще до вторгнення в Україну.