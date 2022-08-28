Дональда Трампа закрили в бункері

Комендантська година оголошений до 6:00 понеділка, 1 червня.

Нагадаємо! Обурення американців і масові акції протесту викликані вбивством темношкірого в Міннеаполісі (штат Міннесота), яке було скоєно поліцейським в момент затримання 46-річного Джорджа Флойда. Офіцер поліції Дерек Човін повалив на асфальт обличчям вниз і став йому коліном на шию. У такому положенні Флойд провів близько семи хвилин, повторюючи: «Не можу дихати». Пізніше він помер в реанімації. Офіцер заарештований, всі троє поліцейських, які брали участь в операції по затриманню звільнені.