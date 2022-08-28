Дональда Трампа закрили в бункері

Протягом години президент США перебував у захисному бункері. Надзвичайні заходи безпеки були прийняті в зв'язку з масовими протестами під стінами Білого дому у Вашингтоні.
У відповідь на що відбуваються заворушення, мер Вашингтона Мюріел Боузер ввела в місті комендантську годину і звернулася за допомогою до бійців Національної гвардії США
Комендантська година оголошений до 6:00 понеділка, 1 червня.
Нагадаємо! Обурення американців і масові акції протесту викликані вбивством темношкірого в Міннеаполісі (штат Міннесота), яке було скоєно поліцейським в момент затримання 46-річного Джорджа Флойда. Офіцер поліції Дерек Човін повалив на асфальт обличчям вниз і став йому коліном на шию. У такому положенні Флойд провів близько семи хвилин, повторюючи: «Не можу дихати». Пізніше він помер в реанімації. Офіцер заарештований, всі троє поліцейських, які брали участь в операції по затриманню звільнені.
У Міннеаполісі після смерті Джорджа Флойда 26 травня розпочались протести, які спочатку проходили мирно. На наступний день протести перетворилися на заворушення, грабежі і підпали магазинів. 28 травня поліція остаточно втратила контроль над містом - ввечері в цей день учасники протесту розгромили і підпалили 3-й відділок поліції. В результаті губернатор Міннеаполіса Тім Уолз прийняв рішення залучити в місті Національну гвардію США і ввести режим надзвичайної ситуації.
Через протести в 25 містах США ввели комендантську годину. За три дні протестів близько 1700 людей були заарештовані.
31 травня також пройшли протести в Лондоні і Берліні.
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