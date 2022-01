08:26 05 травень Київ, Україна

Переконаний в тому, що американські соцмережі мають можливість на свій розсуд маніпулювати інформацією, Дональд Трамп створив власну інтернет-платформу.



Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.



Про це повідомляють американські ЗМІ.

Також вони зазначають, що дана подія відбулася за день до того, як Facebook прийме рішення про долю акаунту Трампа.



Новий ресурс, названий "From the Desk of Donald J. Trump", дозволяє Трампу публікувати як тексти, так і відео. Західні ЗМІ підкреслюють, що ресурс більше схожий на особистий блог, ніж на соцмережу.



Раніше в оточенні Трампа повідомляли, що він може запустити саме соцмережу, на якій його прихильники зможуть безперешкодно спілкуватися.



Основні американські соцмережі "заморозили" акаунти Трампа, визнавши небезпечними його висловлювання з приводу заворушень у Вашингтоні на початку січня 2021 року.