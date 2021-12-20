Дональд Трамп привітав президента Польщі Дуду з перемогою на виборах

07:35 14 липень Київ, Україна

Президент США Дональд Трамп привітав Анджея Дуду з переобранням на пост президента Польщі, висловивши надію на розвиток співпраці у сфері оборони, енергетики та телекомунікацій. Відповідне повідомлення американський лідер залишив в понеділок на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю мого друга з Польщі Анджея Дуду з його історичним переобранням. Сподіваюся на продовження нашої важливої спільної роботи з багатьох питань, в тому числі обороні, енергетиці та безпеки телекомунікацій ", - заявив він.

У понеділок Державна виборча комісія Польщі за підсумками обробки всіх бюлетенів оголосила про переобрання Дуди в другому турі виборів з 51,03% голосів. Його конкурент від найбільшої в республіці опозиційної партії "Громадянська платформа" - мер Варшави Рафал Тшасковскій - завоював 48,97% голосів.

Президентські вибори проводяться в Польщі раз в п'ять років. Одна людина може займати найвищу в країні посаду не більше двох термінів. Дуда став главою держави в 2015 році, випередивши в другому турі Броніслава Коморовського, який був обраний в 2010 році після загибелі в авіакатастрофі під Смоленськом президента Леха Качинського. Раніше два терміни поспіль пропрацювати на посаді польського лідера вдалося тільки Александеру Кваснєвському, який керував республікою після Леха Валенси в 1995-2005 роках.