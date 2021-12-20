Дональд Трамп використовував фото з Майдану

00:56 23 липень Київ, Україна

В ході здійснення передвиборної агітації, Дональд Трамп вибрав фото з Майдану для демонстрації заворушень, насильства і хаосу.

Користувачі мережі побачили на його сторінці в Facebook фотоінсталяцію, на якій відображені дві фотографії. На першій президент проводить переговори з представниками правоохоронних органів, а на другий демонстранти протистоять поліцейським.

В описі до зображення зазначено, що громадська безпека приоритетнее хаосу і насильства. Зазначалося, що користувачі помітили, що друга фотографія була зроблена не в Америці, а пізніше з'ясувалося, що на ній відображені протести на Майдані 18 лютого 2014 року.

В адміністрації президента ніяк не прокоментували дану ситуацію, а співробітники Facebook зайнялися детальним вивченням такої політичної реклами.