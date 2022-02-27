Дональд Трамп готує звернення до нації

У Дональда Трампа спостерігаються слабкі ознаки COVID-19, президент США виявив бажання виступити зі зверненням до нації.
Про це в п'ятницю, 2 жовтня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації США.
Представник адміністрації заявив в п'ятницю, що "у Трампа не виявляються основні симптоми, і він планує працювати з резиденції Білого дому".
Особистий лікар глави Білого дому Скотт Атлас в інтерв'ю Fox News відзначив, що очікує "повного та швидкого відновлення" здоров'я президента після закінчення необхідного періоду лікування. При цьому лікар назвав президента "дуже енергійною людиною", особливо в його віці.
Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює Юридичний комітет верхньої палати Конгресу США, заявив, що розмовляв з Трампом у п'ятницю вранці.
Особистий лікар глави Білого дому Скотт Атлас в інтерв'ю Fox News відзначив, що очікує "повного та швидкого відновлення" здоров'я президента після закінчення необхідного періоду лікування. При цьому лікар назвав президента "дуже енергійною людиною", особливо в його віці.
Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює Юридичний комітет верхньої палати Конгресу США, заявив, що розмовляв з Трампом у п'ятницю вранці.
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