Дональд Трамп готує звернення до нації

20:45 02 жовтень Київ, Україна

У Дональда Трампа спостерігаються слабкі ознаки COVID-19, президент США виявив бажання виступити зі зверненням до нації.

Про це в п'ятницю, 2 жовтня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації США.

"Офіційний представник Білого дому описав стан Трампа як такий, що має "слабкі симптоми" коронавірусу та сказав, що помічники шукають шляхи, щоб забезпечити звернення Трампа до нації в п'ятницю, хоча до ранку остаточне рішення не було прийняте", - зазначає телеканал.

Представник адміністрації заявив в п'ятницю, що "у Трампа не виявляються основні симптоми, і він планує працювати з резиденції Білого дому".



Особистий лікар глави Білого дому Скотт Атлас в інтерв'ю Fox News відзначив, що очікує "повного та швидкого відновлення" здоров'я президента після закінчення необхідного періоду лікування. При цьому лікар назвав президента "дуже енергійною людиною", особливо в його віці.



Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює Юридичний комітет верхньої палати Конгресу США, заявив, що розмовляв з Трампом у п'ятницю вранці.