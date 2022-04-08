Домінікана спростувала повідомлення роспропаганди про те, що їхнє судно потопили "українські націоналісти"

17:18 06 квітня Київ, Україна





Домініканське відомство підтверджує, що судно AZBURG було уражене двома ракетними снарядами біля причалу в порту Маріуполя ще 3 квітня. Воно також повідомляє, що ввечері 4 квітня судно знову зазнало сильного обстрілу з боку російських збройних сил. Домініканська морська адміністрація підтвердила повідомлення про знищення російськими військами корабля під своїм прапором. При цьому у самопроголошеній ДНР заявляли, що судно підірвали "українські націоналісти".Домініканське відомство підтверджує, що судно AZBURG було уражене двома ракетними снарядами біля причалу в порту Маріуполя ще 3 квітня. Воно також повідомляє, що ввечері 4 квітня судно знову зазнало сильного обстрілу з боку російських збройних сил.

"Екіпаж повідомляв про обстріли, бомбардування і неодноразові влучення ракет, що призвело до пожежі в машинному відділенні. Адміністрація отримала додаткові повідомлення про запеклі бої та інтенсивні обстріли в районі порту з боку російських збройних сил", — йдеться в офіційній заяві.

Судно затонуло. Екіпаж встиг евакуюватися та знайшов притулок на борту сусідніх суден. Одна людина була виявлена пораненою і їй було надано медичну допомогу.

"Морська адміністрація Співдружності Домініки закликає російську федерацію вивести свої війська з території України і дотримуватися своїх зобов'язань за відповідними міжнародними договорами та конвенціями. Акт війни - це акт боягузів, хуліганів та тендітних людей. Безладний обстріл торгового судна з цивільним екіпажем, якому нема де сховатися, — найнижчий вчинок. Це акт війни проти всього людства та основних прав людини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня, близько 22.40 у Маріуполі російські війська обстріляли цивільний торговельний суховантаж «Azburg». Судно ходить під прапором Домініканської Республіки, судновласник – MSCO Global Limited (Мальта). Суховантаж перебував на 16 причалі Маріупольського морського порту. Він прибув до порту за 27 годин до початку війни!