Домінікана спростувала повідомлення роспропаганди про те, що їхнє судно потопили "українські націоналісти"

Домініканська морська адміністрація підтвердила повідомлення про знищення російськими військами корабля під своїм прапором. При цьому у самопроголошеній ДНР заявляли, що судно підірвали "українські націоналісти".
Домініканське відомство підтверджує, що судно AZBURG було уражене двома ракетними снарядами біля причалу в порту Маріуполя ще 3 квітня. Воно також повідомляє, що ввечері 4 квітня судно знову зазнало сильного обстрілу з боку російських збройних сил.
Домініканське відомство підтверджує, що судно AZBURG було уражене двома ракетними снарядами біля причалу в порту Маріуполя ще 3 квітня. Воно також повідомляє, що ввечері 4 квітня судно знову зазнало сильного обстрілу з боку російських збройних сил.
Судно затонуло. Екіпаж встиг евакуюватися та знайшов притулок на борту сусідніх суден. Одна людина була виявлена пораненою і їй було надано медичну допомогу.
Нагадаємо, 4 квітня, близько 22.40 у Маріуполі російські війська обстріляли цивільний торговельний суховантаж «Azburg». Судно ходить під прапором Домініканської Республіки, судновласник – MSCO Global Limited (Мальта). Суховантаж перебував на 16 причалі Маріупольського морського порту. Він прибув до порту за 27 годин до початку війни!
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