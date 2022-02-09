Домашнє використання ізраїльського шпигунського ПЗ Pegasus викликало скандал в Ізраїлі

Колись новаторська ізраїльська технологія спостереження вважалася цінним експортним товаром, що зміцнює дипломатичні зв'язки за кордоном, але повідомлення про те, що секретне шпигунське програмне забезпечення також було спрямоване проти громадян Ізраїлю, викликали обурення всередині країни.
Сенсаційні заяви в ізраїльських ЗМІ про скандальне шкідливе ПЗ Pegasus, створене ізраїльською фірмою NSO, яке може перетворити телефон на кишеньковий шпигунський пристрій, обурили весь світ.
Минулого року масштабне розслідування, проведене міжнародним консорціумом журналістів, виявило масштаби використання Pegasus у всьому світі.
Тепер у повідомленнях стверджується, що шпигунське програмне забезпечення також використовувалося всередині країни, і було націлене на десятки ізраїльтян, які не підозрювали про те, що стали об'єктами стеження.
За даними ізраїльської ділової газети Calcalist, до списку з 26 імен входять радники колишнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, а також його син Авнер, високопосадовці урядових міністерств, лідери протестних рухів та інші.
Прем'єр-міністр Нафталі Беннет пообіцяв вжити заходів, заявивши, що ця поведінка «неприйнятна в умовах демократії».
8 лютого він закликав провести попереднє розслідування щодо 26 осіб, названих у Calcalist, і сказав, що ретельніше розслідування буде проведено протягом декількох днів.
Нагадаємо, Pegasus дозволяє користувачам непомітно проникати в мобільний телефон, перехоплюючи контакти, розмови, фотографії та дані людини, а також забезпечуючи віддалену активацію камери та мікрофона телефону.
У статті для щоденної газети "Едіот Ахронот" Надав Еяль зазначив, що Ізраїль розробив інструменти кіберспостереження "головним чином для відстеження палестинських терористичних організацій".
Поступово використання технологій розширилося спочатку, коли Ізраїль пішов за ненасильницькими палестинськими активістами, а потім, коли шпигунське ПЗ було приватизоване і продано за кордон як «політичні подарунки уряду Нетаньяху», писав Еяль.
Торішнє глобальне розслідування, зосереджене на розгортанні шпигунського ПЗ у більш ніж 50 країнах, виявило серед тисяч потенційних цілей спостереження 180 журналістів, 600 політиків, 85 правозахисників та 65 керівників бізнесу у всьому світі.
Сенсаційні заяви в ізраїльських ЗМІ про скандальне шкідливе ПЗ Pegasus, створене ізраїльською фірмою NSO, яке може перетворити телефон на кишеньковий шпигунський пристрій, обурили весь світ.
Минулого року масштабне розслідування, проведене міжнародним консорціумом журналістів, виявило масштаби використання Pegasus у всьому світі.
Тепер у повідомленнях стверджується, що шпигунське програмне забезпечення також використовувалося всередині країни, і було націлене на десятки ізраїльтян, які не підозрювали про те, що стали об'єктами стеження.
За даними ізраїльської ділової газети Calcalist, до списку з 26 імен входять радники колишнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, а також його син Авнер, високопосадовці урядових міністерств, лідери протестних рухів та інші.
Прем'єр-міністр Нафталі Беннет пообіцяв вжити заходів, заявивши, що ця поведінка «неприйнятна в умовах демократії».
8 лютого він закликав провести попереднє розслідування щодо 26 осіб, названих у Calcalist, і сказав, що ретельніше розслідування буде проведено протягом декількох днів.
Нагадаємо, Pegasus дозволяє користувачам непомітно проникати в мобільний телефон, перехоплюючи контакти, розмови, фотографії та дані людини, а також забезпечуючи віддалену активацію камери та мікрофона телефону.
У статті для щоденної газети "Едіот Ахронот" Надав Еяль зазначив, що Ізраїль розробив інструменти кіберспостереження "головним чином для відстеження палестинських терористичних організацій".
Поступово використання технологій розширилося спочатку, коли Ізраїль пішов за ненасильницькими палестинськими активістами, а потім, коли шпигунське ПЗ було приватизоване і продано за кордон як «політичні подарунки уряду Нетаньяху», писав Еяль.
Торішнє глобальне розслідування, зосереджене на розгортанні шпигунського ПЗ у більш ніж 50 країнах, виявило серед тисяч потенційних цілей спостереження 180 журналістів, 600 політиків, 85 правозахисників та 65 керівників бізнесу у всьому світі.
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