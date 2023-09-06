Долар перейшов позначку 100 рублів на Московській біржі

11:29 14 серпня Київ, Україна

У понеділок, 14 серпня, значно зріс курс долара, який перетнув позначку в 100 рублів, за даними Московської біржі.



На момент 9:50 ранку вартість американської валюти піднялася до рівня 100 рублів 35 копійок.



У той самий період курс євро досяг позначки 109 рублів 48 копійок.



За даними російських ЗМІ, експерти вважають, що ослаблення рубля стосовно світових валют обумовлено зниженням вартості нафти на світових ринках.