Долар перейшов позначку 100 рублів на Московській біржі

У понеділок, 14 серпня, значно зріс курс долара, який перетнув позначку в 100 рублів, за даними Московської біржі.
На момент 9:50 ранку вартість американської валюти піднялася до рівня 100 рублів 35 копійок.
У той самий період курс євро досяг позначки 109 рублів 48 копійок.
За даними російських ЗМІ, експерти вважають, що ослаблення рубля стосовно світових валют обумовлено зниженням вартості нафти на світових ринках.
На момент 9:50 ранку вартість американської валюти піднялася до рівня 100 рублів 35 копійок.
У той самий період курс євро досяг позначки 109 рублів 48 копійок.
За даними російських ЗМІ, експерти вважають, що ослаблення рубля стосовно світових валют обумовлено зниженням вартості нафти на світових ринках.
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