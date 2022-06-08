Доліталися: російська авіакомпанія не зможе запустити обіцяний лоукостер

Авіакомпанія S7, яка планувала запустити лоукостер Citrus у липні цього року, повідомила про припинення роботи над проектом через відсутність постачання літаків.
Авіакомпанія мала займатися перевезеннями в середній смузі росії в обхід аеропортів Москви і базуватися в Казані та Омську. Це дозволило б уникнути прямої конкуренції із «Перемогою».
Створити Citrus планувалося на базі авіакомпанії "Глобус". Рішення про подальшу долю проекту ухвалять до кінця року.
У березні Євросоюз заборонив європейським компаніям постачання, лізинг, техобслуговування та страхування повітряних суден у Росії у відповідь на війну проти України. США, ЄС та ще кілька країн також закрили небо для російських літаків.
Ну що ж, літайте на своїх надточних ракетах!
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