Доліталися: російська авіакомпанія не зможе запустити обіцяний лоукостер

19:04 08 червня Київ, Україна

Авіакомпанія S7, яка планувала запустити лоукостер Citrus у липні цього року, повідомила про припинення роботи над проектом через відсутність постачання літаків.

"У 2022 році поставки необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз неможливий", - йдеться у заяві компанії.

Авіакомпанія мала займатися перевезеннями в середній смузі росії в обхід аеропортів Москви і базуватися в Казані та Омську. Це дозволило б уникнути прямої конкуренції із «Перемогою».



Створити Citrus планувалося на базі авіакомпанії "Глобус". Рішення про подальшу долю проекту ухвалять до кінця року.



У березні Євросоюз заборонив європейським компаніям постачання, лізинг, техобслуговування та страхування повітряних суден у Росії у відповідь на війну проти України. США, ЄС та ще кілька країн також закрили небо для російських літаків.



Ну що ж, літайте на своїх надточних ракетах!