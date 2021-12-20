Доповідь ООН: 20 країн світу стоять на порозі гострого голоду

На сьогодні близько 20 країн світу стоять на порозі гострого голоду, для уникнення катастрофи необхідно збільшення поставок гуманітарної допомоги.
Про це йдеться в спільній доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Всесвітньої продовольчої програми (WFP).
Хоча більшість постраждалих країн знаходяться в Африці, в доповіді йдеться про те, що голод буде різко зростати в більшості регіонів світу. У список ООН вже потрапили Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуела, Ліван, Сирія і Афганістан.
Також він повідомив, що для боротьби з голодом необхідно збільшити поставки гуманітарної допомоги, надати регіонам посухостійкі насіння, відновити водозабірні споруди і впровадити схему оплати праці готівкою.
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