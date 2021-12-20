Доповідь ООН: 20 країн світу стоять на порозі гострого голоду

08:16 24 березень Київ, Україна

На сьогодні близько 20 країн світу стоять на порозі гострого голоду, для уникнення катастрофи необхідно збільшення поставок гуманітарної допомоги.



Про це йдеться в спільній доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації Про це йдеться в спільній доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Всесвітньої продовольчої програми (WFP).

"Ємен, Південний Судан і Північна Нігерія очолюють список з 20 країн і стикаються з катастрофічним рівнем гострого голоду. Деякі сім'ї в районах Південного Судану і Ємену вже відчувають голод або перебувають під загрозою голодної смерті", - йдеться в звіті.

Хоча більшість постраждалих країн знаходяться в Африці, в доповіді йдеться про те, що голод буде різко зростати в більшості регіонів світу. У список ООН вже потрапили Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуела, Ліван, Сирія і Афганістан.

"Ми бачимо, як на наших очах розгортається катастрофа. Голод, викликаний конфліктом, підживлюється кліматичними потрясіннями і пандемією COVID - 19, стукає в двері мільйонів сімей", - сказав Девід Біслі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.

Також він повідомив, що для боротьби з голодом необхідно збільшити поставки гуманітарної допомоги, надати регіонам посухостійкі насіння, відновити водозабірні споруди і впровадити схему оплати праці готівкою.