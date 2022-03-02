Доповідь МВБ - Росія сіє розбрат всередині країни і за кордоном

20:31 07 жовтень Київ, Україна





Про це йдеться в доповіді МВБ "Оцінка національної загрози 2020". Міністерство внутрішньої безпеки США вважає, що Російська Федерація - основний розповсюджувач дезінформації. Головна мета Кремля - посилити своє світове становище шляхом ослаблення США.Про це йдеться в доповіді МВБ "Оцінка національної загрози 2020".



"Росія є, ймовірно, основним суб'єктом таємного впливу і постачальником дезінформації всередині країни", - йдеться в доповіді.

Росія сіє розбрат всередині країни і за кордоном, формує суспільні настрої і підриває довіру до західних демократичних інститутів і процесів.



Згідно з доповіддю, діяльність по іноземній експансії Росії буде націлена на зовнішню і внутрішню політику США, міжнародні події, пов'язані з пандемією Covid-19, а також президентські вибори 2020 року.



Крім Росії, серед країн, які представляють кіберзагрозу США, називаються Китай, Іран і Північна Корея.





Відзначається, що зусилля перерахованих держав у міру наближення виборів в США будуть спрямовані на інфраструктуру, пов'язану з виборами. При цьому вони зосередяться на персональній інформації виборців, локальних мережах муніципалітетів і штатів і безпосередньо на чиновниках, пов'язаних з виборчим процесом.



"Діяльність може відбуватися протягом всього виборчого циклу 2020 року - під час передвиборчих заходів, в день виборів і в поствиборчий період", - відзначили в міністерстві.



"Федеральний уряд, органи влади штатів, місцеві та територіальні уряди, а також приватний сектор зіткнуться з цілою низкою кіберзагроз, спрямованих на доступ до конфіденційної інформації, крадіжку грошей і примус до сплати викупу", - додали в МВБ.

Міністерство попередило, що у Росії є можливість "порушити або пошкодити критично важливі інфраструктурні мережі США за допомогою кібератак", і що російські агенти майже напевно будуть продовжувати націлюватися на американську промисловість і всі рівні уряду.



"Росія, ймовірно, може проводити кібератаки, які приведуть до, принаймні, локальних наслідків на кілька годин або днів, і, ймовірно, розробляє варіанти, які викличуть важчі наслідки", - заявило МВБ.



Водночас відзначається, що Китай продовжує свою кампанію економічного шпигунства проти США і становить серйозну постійну загрозу для американської інфраструктури через потенційні кібератаки. За оцінками Міністерства, дії Пекіна будуть націлені на виробництво, оборону, охорону здоров'я, транспорт і енергетику протягом наступного року.



За даними Міністерства, можливе також використання кібератак для отримання інформації про лікування і вакцини від коронавірусу, чим, згідно з МВБ, вже займаються Росія і Китай.



"Коли американський народ прочитає цю доповідь, він буде більш обізнаний про традиційні загрози, що стоять перед батьківщиною, такі, як тероризм і організована злочинність. Однак я думаю, що люди також зрозуміють, що ми стикаємося зі значною загрозою на батьківщині з боку таких держав, як Китай, Росія та Іран", - підсумував виконувач обов'язків глави Міністерства Чад Вульф.