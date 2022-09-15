Доходи росії від експорту нафти впали на $1,2 млрд з липня

12:02 15 вересня Київ, Україна

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи росії від експорту нафти в серпні скоротилися до 17,7 млрд доларів, пише Bloomberg.



За оцінкою МЕА, експорт нафти та нафтопродуктів з росії зріс на 220 тис. барелів на добу, до 7,6 млн барелів. Однак зростання поставок не змогло компенсувати зниження цін і в результаті росія отримала на 1,2 млрд доларів менше, ніж у липні.



За даними мінфіну росії, у серпні середня ціна на російську марку Urals склала 74,73 долара, що на 4,7% менше, ніж у липні. Тим часом федеральний бюджет росії більш ніж на третину залежить від доходів від нафти та газу. У серпні скарбниця отримала 671,9 млрд руб. (11,1 млрд доларів) нафтогазових доходів – це найнижчий показник за останні 14 місяців.

«Російські нафтові доходи можуть постраждати ще більше, коли з грудня набудуть чинності санкції ЄС щодо імпорту російської нафти», – зазначає МЕА у своїй доповіді.

Країни ЄС з 5 грудня вводять часткове ембарго на постачання нафти з росії, а з 5 лютого під заборону потраплять постачання нафтопродуктів.



Також країни «Великої сімки» (G7) домовилися запровадити цінову стелю на російську нафту одночасно з ембарго ЄС.



За прогнозами МЕА, до лютого 2023 року видобуток нафти в росії скоротиться на 1,9 млн барелів на день, до 9,5 млн барелів. У серпні цього року росія виробляла близько 11 млн барелів на добу. Після ембарго ЄС росія зможе перерозподілити між Індією, Китаєм та Туреччиною ще 1,4 млн барелів нафти та мільйон барелів нафтопродуктів, оцінюють аналітики МЕА. Але оскільки нові покупці просять знижок, доходи росії від експорту нафти і далі знижуватимуться.