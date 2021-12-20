Дочка Навального замість батька отримала премію Сахарова

15:34 16 грудень Київ, Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний у Європарламенті заочно отримав премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" за 2021 рік. Нагороду замість батька вручили дочці опозиціонера Дар’ї Навальній.



Про це повідомили у Європарламенті.



Премію Сахарова вручають із 1988 року у 4 сферах, зокрема, у сфері захисту прав людини та її основних свобод. У різні роки її лауреатами ставали Нельсон Мандела, Кофі Аннан, ООН, організація Репортери без кордонів та український режисер Олег Сенцов. У 2019 році нагороду замість нього отримувала сестра Наталія Каплан.



Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 15 грудня.



Дар'я Навальна у своїй промові подякувала за відзнаку, але й нарікала, зокрема, на прагматизм деяких європейських політиків, які не бажають псувати стосунки з Володимиром Путіним, та неможливість світової спільноти рятувати життя ув'язнених опозиціонерів:



"Де зараз лауреати премії Сахарова минулого року – учасники білоруської опозиції? Здебільшого у в'язниці. Де лауреат Нобелівської премії миру 2010 Лю Сяобо? Він помер у в'язниці. І сьогодні я питаю себе: чому так важко врятувати з полону тих, хто виборює права людини?...”

Влітку цього року дочка Навального вже отримувала замість батька нагороду Женевського форуму з прав людини. Тоді у промові дівчина розповіла, з чим їй довелося зіткнутися, виростаючи в Росії та маючи батька - політичного активіста.



Нагадаємо, що на початку цього року Навальний, який провів чотири місяці на лікуванні в Німеччині після отруєння "новачком", прилетів до Росії. Опозиціонера затримали після прильоту та відвезли до відділення поліції, де й провели над ним перший суд. Відпустити опозиціонера на свободу вимагали правозахисники і, зокрема, влади США, Канади, ЄС та України, проте цього не сталося.



Восени стало відомо, що силовики хочуть ув'язнити Навального ще на 10 років.



Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала російського опозиціонера в'язнем совісті.