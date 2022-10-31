"Для російських генералів Молдови не існує": член парламенту про збиту ракету українською ППО

Через падіння уламків російської ракети на територію Молдови вранці 31 жовтня МЗС країни може викликати російського посла, проте цей вчинок не змінить того факту, що Молдова незахищена щодо можливих агресивних дій з боку російської федерації, адже росія ігнорує сам факт існування Молдови.
Про це розповів член парламенту Молдови Оазу Нантой.
Про це розповів член парламенту Молдови Оазу Нантой.
Він зазначив, що кілька тижнів тому російські ракети пролетіли над територією Молдови - викликали російського посла.
Він розповів, що уламки ракети, які сьогодні впали на території країни, не завдали матеріальних збитків і ніхто не постраждав. Щодо глобальної безпеки самої Молдови, Нантой зазначив, що у разі небезпеки парламент країни може проголосувати за введення облогового чи військового стану та оголосити мобілізацію, проте спостерігаючи за діями росії в Україні: "ми розуміємо, що Молдова сама не зможе себе захистити".
На його думку, ситуацію вирішить модернізація армії, формати регіонального партнерства та поглибленої співпраці з НАТО, зміна статусу нейтралітету та вступ до Альянсу.
На його думку, ситуацію вирішить модернізація армії, формати регіонального партнерства та поглибленої співпраці з НАТО, зміна статусу нейтралітету та вступ до Альянсу.
31 жовтня вранці російська ракета, збита українською ППО під час ранкової атаки, впала на північ від населеного пункту Наславча в Республіці Молдова.
У Міноборони Молдови заявили, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова.
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