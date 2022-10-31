"Для російських генералів Молдови не існує": член парламенту про збиту ракету українською ППО

15:41 31 жовтня Київ, Україна

Через падіння уламків російської ракети на територію Молдови вранці 31 жовтня МЗС країни може викликати російського посла, проте цей вчинок не змінить того факту, що Молдова незахищена щодо можливих агресивних дій з боку російської федерації, адже росія ігнорує сам факт існування Молдови.



Про це розповів член парламенту Молдови Оазу Нантой.

"На жаль, Республіка Молдова зі своїм статусом нейтралітету абсолютно незахищена, коли стосується того, що робить росія. Кілька тижнів тому, коли над територією Молдови пролетіли російські крилаті ракети — маршрут цих ракет було прокладено ігноруючи факт існування Молдови. Для російських генералів Молдови немає", - сказав Нантой.

Він зазначив, що кілька тижнів тому російські ракети пролетіли над територією Молдови - викликали російського посла.

"І зараз його можуть викликати. Але це все стосується символізму, який, на жаль, не змінює цієї сумної ситуації, що Молдова незахищена щодо можливих агресивних дій з боку росії", - додав парламентарій.

Він розповів, що уламки ракети, які сьогодні впали на території країни, не завдали матеріальних збитків і ніхто не постраждав. Щодо глобальної безпеки самої Молдови, Нантой зазначив, що у разі небезпеки парламент країни може проголосувати за введення облогового чи військового стану та оголосити мобілізацію, проте спостерігаючи за діями росії в Україні: "ми розуміємо, що Молдова сама не зможе себе захистити".



На його думку, ситуацію вирішить модернізація армії, формати регіонального партнерства та поглибленої співпраці з НАТО, зміна статусу нейтралітету та вступ до Альянсу.

"У нас у конституції записаний статус нейтралітету, який захищає нас приблизно як молитва, але не більше", - додав парламентарій.

У Міноборони Молдови заявили, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова.