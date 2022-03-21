Для кого з 1 листопада Білорусь закрила кордон

07:30 01 листопада Київ, Україна

Як було оголошено Державним прикордонним комітетом 31 жовтня, вже з 1 листопада Білорусь закриває кордон на в'їзд іноземних громадян. Офіційною причиною закриття кордонів названа боротьба з поширенням коронавірусу.

Водночас заборона не стосується прибуття в Білорусь повітряним транспортом через Національний аеропорт Мінськ.

Крім того, заборона не буде поширюватися на такі категорії:

іноземці з дипломатичним або службовим паспортом;

глави або члени офіційних делегацій;

іноземці, які надають міжнародну допомогу Білорусі;

водії транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також члени екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;

іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;

іноземці, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;

росіяни, які прямують транзитом через Білорусь до Росії;

іноземці, які направляються, щоб відвідати важкохворого, або на похорон родича;

іноземці, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;

іноземці, які прямують транзитом в Чорнобильську зону відчуження.

При цьому громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко розпорядився закрити держкордон Білорусі. Олександр Лукашенко каже, що кордон є "зоною дружби народів", і додає, що "закрити кордон - не зробити його залізною завісою".

Незабаром Білорусь закрила наземний кордон для українців. Тим часом пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська продовжував працювати.