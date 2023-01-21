Для чого в Москві розмістили комплекси ППО - пояснили в ISW

Кремль не має наміру відступати від своїх загарбницьких планів і готує населення Росії до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по Москві останніми днями встановлюються системи ППО, у п'ятницю, 20 січня, йдеться у звіті ISW.
Як зазначають аналітики, ППО в Москві необхідно російській владі "для картинки", щоб налякати населення та мобілізувати його на війну.
На їхню думку, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії, що зароджується, з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій Москві.
Також аналітики зазначають, що Кремль продовжує просувати інформаційні кампанії, щоб послабити підтримку України з боку країн Заходу паралельно продовжуючи мобілізаційні заходи, незважаючи на численні заяви щодо офіційного завершення мобілізації.
Нагадаємо, в соцмережах з'явилися кадри з Москви, на яких видно, як ЗРПК Панцир-С1 встановлюють на дахах адмінбудівель, у тому числі Міноборони Росії.
А сьогодні повідомлялося, що одну з установок помітили за 10 кілометрів від резиденції путина поблизу Москви.
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