Для чого в Москві розмістили комплекси ППО - пояснили в ISW

09:30 21 січня Київ, Україна

Кремль не має наміру відступати від своїх загарбницьких планів і готує населення Росії до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по Москві останніми днями встановлюються системи ППО, у п'ятницю, 20 січня, йдеться у звіті ISW.

Як зазначають аналітики, ППО в Москві необхідно російській владі "для картинки", щоб налякати населення та мобілізувати його на війну.

"Таким чином окупанти намагаються посилити інформаційні операції з підготовки населення до затяжної війни в Україні та подальших жертв", - стверджують експерти.

На їхню думку, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії, що зароджується, з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій Москві.

Також аналітики зазначають, що Кремль продовжує просувати інформаційні кампанії, щоб послабити підтримку України з боку країн Заходу паралельно продовжуючи мобілізаційні заходи, незважаючи на численні заяви щодо офіційного завершення мобілізації.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилися кадри з Москви, на яких видно, як ЗРПК Панцир-С1 встановлюють на дахах адмінбудівель, у тому числі Міноборони Росії.

А сьогодні повідомлялося, що одну з установок помітили за 10 кілометрів від резиденції путина поблизу Москви.