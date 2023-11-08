Диверсії на залізницях є серйозною проблемою для військової логістики рф

14:48 08 листопада Київ, Україна

Оскільки в росії заборонено практично всі методи відкритого вираження інакомислення, диверсії на російських залізницях з боку антивоєнних активістів продовжують бути серйозною проблемою для російської влади.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.



У британській розвідці зазначили, що через 17 місяців після того, як було повідомлено про перші інциденти, саботаж російських залізниць антивоєнними активістами продовжує становити серйозну проблему для російської влади.



Дослідження російського ЗМІ "Медіазона" показує, що на жовтень 2023 року 76 справ про саботаж на залізниці дійшли до суду з моменту вторгнення. Притягнуто до кримінальної відповідальності не менше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років.



Зазначається, що з початку 2023 р. на ключових об'єктах залізничної інфраструктури було нанесено трафарети, в яких вказувалося, що згідно з кримінальним кодексом росії, саботаж може каратися аж до довічного ув'язнення.