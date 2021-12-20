Диспетчер, який посадив літак із Протасевичем та Сапегою у Мінську, назвав це операцією КДБ

12:09 10 грудень Київ, Україна

Примусова посадка літака Ryanair у Мінську у травні цього року була спецоперацією КДБ, а повідомлення про замінування борту було хибним.



Про це розповів виданню The New York Times колишній диспетчер "Бєлаеронавігація" Олег Галегов, який посадив літак.



Галегов був тією людиною, яка повідомила пілоту, що на борту закладено бомбу, і що з міркувань безпеки повинен зупинити подорож до Вільнюсу та приземлитися у Мінську. Влітку диспетчер нелегально перетнув білорусько-польський кордон. Журналісти розповідали, що для цього він узяв відпустку.



У Польщі Галегов спочатку зв'язався із посольством США, проте там його перенаправили до польських правоохоронців. Їм чоловік розповів, що літак із Протасевичем та Сапегою змусили до посадки. За словами директора Департаменту національної безпеки Польщі Станіслава Заріна, розповідь Галегова свідчить, що в момент посадки на диспетчерській вежі знаходився офіцер білоруського управління розвідки та безпеки КДБ, який "взяв під контроль авіадиспетчера".





Нагадаємо, засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та росіянку Софію Сапегу затримали 23 травня 2021 року.

NEXTA був основним джерелом інформації про білоруські протести, що почалися в серпні 2020-го після фальсифікації президентських виборів. Режим самопроголошеного Олександра Лукашенка визнав екстремістським канал, проти Протасевича порушено кримінальну справу за статтями про організацію масових заворушень, які передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. Тож журналіст був змушений просити політичного притулку у Польщі.



Влітку обох затриманих перевели під домашній арешт. Правозахисники визнали Протасевича та Сапегу, якій загрожує до 6 років в'язниці, політв'язнями.