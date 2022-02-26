Директором паризького Лувру вперше стане жінка

12:59 27 травень Київ, Україна

Президент Франції Емманюель Макрон призначив Лоранс де Кар на посаду директора паризького Лувру, вперше з дня відкриття Лувру в 1793 році музей очолить жінка.

Про це повідомляє France Inter.



Крім 54-річної Лоранс де Кар, яка є президенткою паризького музею Орсе і музею Оранжері Лоранс, на цю посаду претендували нинішній директор Лувру Жан-Люк Мартінес, який очолював музей вісім років, і глава паризького музею Пікассо Лоран де Бон.





Лоранс де Кар приступить до нових обов'язків 1 вересня. Серед її завдань - підвищити відвідуваність Лувру, яка в минулому році через пандемію коронавірусу впала на 72%.

Нова керівниця є фахівцем з мистецтва XIX - початку XX століття, починала свою кар'єру в музеї д'Орсе як куратор живопису. У 2014 році була призначена директоркою музею Оранжері, а через три роки - музею д'Орсе.