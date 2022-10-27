Директор ЦРУ США Вільям Бернс таємно відвідав Київ

09:31 27 жовтня Київ, Україна

На початку жовтня директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс побував в Україні з неоголошеним візитом. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовими особами. Про це у середу, 26 жовтня, пише CNN.

"Знаходячись там, він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема, шляхом продовження обміну розвідданими", - сказало одне із джерел агентства.

Його співрозмовники відмовилися надати докладнішу інформацію про поїздку Бернса до України.

У той самий час CNN вказує, що глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння в США тим, що росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Публічно американська сторона стверджує, що не бачить доказів підготовки росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару росії є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.

Раніше у ЦРУ оцінили вторгнення росії на територію України.