Дипломатичні гри Кремля або відмова від мінських переговорів

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков старанно виправдовувався перед журналістами за відвертий лист Дмитра Козака. Справа в тому, що в своєму листі деяким членам нормандської четвірки заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак НЕ обдумано висловився про згортання переговорів з української врегулювання.
За словами Пєскова, Росія як і раніше прихильна мінським домовленостями.
Нагадаємо, напередодні Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому заявив, що вирішив припинити переговори по Донбасу з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Представник Кремля зазначив, що не бачить сенсу у зустрічах політрадник нормандської четвірки.
У свою чергу Єрмак заявив, що лист Козака є частиною дипломатичної гри. За його словами, говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу.
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