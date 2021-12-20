Дипломатичні гри Кремля або відмова від мінських переговорів

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков старанно виправдовувався перед журналістами за відвертий лист Дмитра Козака. Справа в тому, що в своєму листі деяким членам нормандської четвірки заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак НЕ обдумано висловився про згортання переговорів з української врегулювання.

За словами Пєскова, Росія як і раніше прихильна мінським домовленостями.

"Росія була, є і залишається прихильною мінським домовленостям і вважає, що мінський комплекс заходів є безальтернативною базою для продовження пошуків шляхів врегулювання", - сказав представник Пєсков, коментуючи лист Козака колегам по нормандському формату (Німеччина, Росія, Франція, Україна). "Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив і, якщо це стверджується, це є перекрученням", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому заявив, що вирішив припинити переговори по Донбасу з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Представник Кремля зазначив, що не бачить сенсу у зустрічах політрадник нормандської четвірки.

У свою чергу Єрмак заявив, що лист Козака є частиною дипломатичної гри. За його словами, говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу.