Дипломатам рф заборонили відвідувати будівлю британського парламенту

18:14 20 червня Київ, Україна

Послу росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонили відвідувати будівлю британського парламенту на невизначений термін. Заборона також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії.

Про це пише The Guardian з посиланням на повідомлення спікерів палати громад та палати лордів.

«Як офіційно акредитованого представника російського уряду посла не запрошуватимуть до парламентської резиденції до особливого розпорядження», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що заборона була введена неофіційно після російського вторгнення в Україну, але тепер вона вперше підтверджена в письмовій формі.

Посольство росії у Великій Британії поки не коментувало ситуацію.