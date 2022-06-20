Дипломатам рф заборонили відвідувати будівлю британського парламенту

Послу росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонили відвідувати будівлю британського парламенту на невизначений термін. Заборона також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії.
Про це пише The Guardian з посиланням на повідомлення спікерів палати громад та палати лордів.
Видання зазначає, що заборона була введена неофіційно після російського вторгнення в Україну, але тепер вона вперше підтверджена в письмовій формі.
Посольство росії у Великій Британії поки не коментувало ситуацію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі