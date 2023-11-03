Радник прем'єра Італії пішов у відставку після дзвінка кремлівських пранкерів

Дипломатичний радник італійського прем'єр-міністра Франческо Марія Тало подав у відставку після інциденту з дзвінком від кремлівських пранкерів.
Про це повідомляє агентство ANSA, і голова італійського уряду Джорджа Мелоні підтвердила цю інформацію на пресконференції.
Мелоні зазначила, що інцидент, що трапився, свідчить про "недбале" ставлення до дзвінка, що виявився викликом з боку кремлівських пранкерів. За словами Мелоні, цей інцидент продемонстрував "поверхневість" з боку її дипломатичного офісу.
Нагадаємо, що Джорджа Мелоні сама стала жертвою дзвінка від кремлівських пранкерів "Вована" та "Лексуса", які представлялися головою Африканського союзу та президентом Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані. Інцидент стався 18 вересня, під час розмови Мелоні обговорила питання, пов'язані зі втомою від війни в Україні та висловила роздуми щодо пошуку рішень для ситуації.
Про це повідомляє агентство ANSA, і голова італійського уряду Джорджа Мелоні підтвердила цю інформацію на пресконференції.
Мелоні зазначила, що інцидент, що трапився, свідчить про "недбале" ставлення до дзвінка, що виявився викликом з боку кремлівських пранкерів. За словами Мелоні, цей інцидент продемонстрував "поверхневість" з боку її дипломатичного офісу.
Нагадаємо, що Джорджа Мелоні сама стала жертвою дзвінка від кремлівських пранкерів "Вована" та "Лексуса", які представлялися головою Африканського союзу та президентом Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані. Інцидент стався 18 вересня, під час розмови Мелоні обговорила питання, пов'язані зі втомою від війни в Україні та висловила роздуми щодо пошуку рішень для ситуації.
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