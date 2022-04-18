Диктатор і мучитель: білоруський архієпископ піддав Лукашенка анафемі

У Торонто під час проведення служби архієпископ Святослав (Логін), який є главою Білоруської православної автокефальної церкви, наклав анафему і відлучив від церкви Олександра Лукашенка.
Священник назвав його диктатором, вбивцею і "мучителем благочестивого білоруського народу".
У тексті документа говориться, що Лукашенко піддається анафемі, оскільки "творить беззаконня, переслідує і вбиває православних і інших мирних християн за правду в Білорусі".
За словами архієпископа, церква не може залишатися осторонь, спостерігаючи геноцид свого народу.
Довідка: Білоруська автокефальна православна церква - назва декількох неканонічних релігійних організацій, що оголосили себе автокефальною, тобто незалежною, церквою Білорусі та білоруської діаспори.
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