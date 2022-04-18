Диктатор і мучитель: білоруський архієпископ піддав Лукашенка анафемі

15:19 23 листопада Київ, Україна

У Торонто під час проведення служби архієпископ Святослав (Логін), який є главою Білоруської православної автокефальної церкви, наклав анафему і відлучив від церкви Олександра Лукашенка.

Священник назвав його диктатором, вбивцею і "мучителем благочестивого білоруського народу".