Дезінформація про коронавірус стала інструментом геополітичної боротьби

15:22 18 листопад Київ, Україна





Цілком справедливо буде стверджувати, що в історії людства жодна попередня криза не була такою ж глобальною, як пандемія коронавірусу. «Коронна криза» кардинально змінила соціальну взаємодію, встановила нові соціальні норми та спровокувала спад у світовій економіці. Тому людям украй потрібна інформація для планування майбутнього. Таке прагнення у поєднанні з постійними неконтрольованими глобальними інформаційними потоками створює сприятливі умови для поширення такої масштабної дезінформації. Пандемія коронавірусу «виробила» нові конспіративні теорії, які міцно вкорінені у повсякденному дискурсі та продовжують поширюватися.



Ось кілька прикладів найпопулярніших фейків: Такі держави, як Росія та Китай , використовують дезінформацію як інструмент геополітичної боротьби, намагаючись послабити репутацію та вплив своїх опонентів, про що заявляють на хорватському вебсайті з перевірки фактів Faktograf, який є членом Міжнародної мережі перевірки фактів (IFCN).Цілком справедливо буде стверджувати, що в історії людства жодна попередня криза не була такою ж глобальною, як пандемія коронавірусу. «Коронна криза» кардинально змінила соціальну взаємодію, встановила нові соціальні норми та спровокувала спад у світовій економіці. Тому людям украй потрібна інформація для планування майбутнього. Таке прагнення у поєднанні з постійними неконтрольованими глобальними інформаційними потоками створює сприятливі умови для поширення такої масштабної дезінформації. Пандемія коронавірусу «виробила» нові конспіративні теорії, які міцно вкорінені у повсякденному дискурсі та продовжують поширюватися.Ось кілька прикладів найпопулярніших фейків:

голосні твердження, що вірус був штучно створений як біологічна зброя;

необґрунтовані «факти» про шкоду захисних масок чи вакцин;

помилкові розповіді про зв'язок вакцини зі зловмисними намірами світових держав встановити глобальний контроль;

незліченна кількість небезпечних повідомлень про підроблені ліки та препарати;

про те, що сам вірус взагалі не існує або еквівалентний застуді або сезонному грипу.

Така дезінформація є спільним знаменником конспіративних оповідань про пандемію COVID-19 по всьому світу. Дослідження та перевірки низки установ, таких як Оксфордський університет та Інститут Reuters, проєкт First Draft, європейські організації перевірки фактів, такі як AFP, Correctiv, Pagella Politica, Maldita та Full Fact тощо, постійно вказують на наявність аналогічних моделей дезінформації на міжнародному рівні.



В епоху пандемії дезінформація стала інструментом міжнародної сили. Використання фейків як засобу влади, особливо за часів світової кризи потребує переосмислення концептуалізації влади у міжнародній сфері. Епоха глобалізованих інформаційних потоків та розповсюдження цифрових носіїв інформації відкрила доступ до нового типу влади, яка називається розумною владою. Цей термін, який популяризує статті, опублікований Національним фондом демократії США та журналом Foreign Affairs, стосується використання маніпулятивних прийомів в інформаційній сфері. Хоча метою м'якої сили є завоювання симпатій цільової громадськості, різку силу використовують для розбрату в цільовому суспільстві.



Активне виробництво дезінформації та пропаганди, а також їхнє розміщення в інформаційному середовищі інших країн, цензура та маніпулювання - елементи різкої сили, яка часто є інструментом авторитарних режимів, які експлуатують вільний медіапростір у демократичних країнах з метою стратегічної проєкції впливу — такий тип дій, наприклад, характерний для зовнішньополітичної стратегії Китайської Народної Республіки, яка активно колонізує медіапростір у менш розвинених країнах Латинської Америки.

Китайські ЗМІ, такі як офіційна газета Комуністичної партії, Китайська народна щоденна газета, висловили підозру, що американські військові доставили вірус до Китаю. Ця історія була розміщена в деяких ЗМІ, таких як New Zealand Herald та Helsinki Times. З цими звинуваченнями також відкрито виступили найвищі китайські дипломати, наприклад, речник МЗС Чжао Ліцзянь. Він звинуватив США у приховуванні даних та додав, що "можливо, американські військові привезли вірус до Уханю". Виступи Чжао в мережі Twitter охопили мільйони аудиторій як у цій соціальній мережі, так і в інших, враховуючи китайську платформу Weibo. Твердження про те, що Сполучені Штати маніпулюють та приховують правду, поширюють незліченні китайські ЗМІ та інші установи, зокрема, Посольство Китаю у Франції.



Російська Федерація використовувала ті самі стратегії. У січні 2020 року тижневик "Зірка", газета російських військових, повідомляв про те, що вірус був пов'язаний із випробуванням біологічної зброї. "Новина" містила посилання на заяви Ігоря Нікуліна, колишнього радника ексгенерального секретаря ООН Кофі Аннана, про якого, як ООН заявила для ресурсу Associated Press, ніхто не чув. У період із січня по березень минулого року прокремлівські ЗМІ опублікували понад 70 статей різними мовами, де висвітлюється зв'язок між біологічною зброєю та новим коронавірусом.



Загальна закономірність у всіх цих прикладах полягає в тому, що дезінформація про коронавірус та його походження стала прямим інструментом геополітичної боротьби. Державні установи та чиновники були і творцями, і передавачами дезінформації, яка стала офіційним зовнішньополітичним наративом. Цей тип стратегії, тобто використання різкої сили, не є новим або притаманним пандемії. Це властивість засобів масової інформації. Однак глобальний характер пандемії коронавірусу та його глибокі наслідки для всіх сфер життя надають нового виміру впливу на громадську думку.