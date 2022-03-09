Девід та Вікторія Бекхем пожертвували 1 мільйон доларів українським дітям

08:47 09 березень Київ, Україна

Зіркове подружжя Бекхемів вже зробило свій внесок для допомоги українським дітям у розмірі 1 мільйона доларів.

Англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія збирають кошти для допомоги українським дітям, які постраждали через війну, яку розгорнула Росія.



Про це спортсмен повідомив у своєму Інстаграмі.

"Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім'ї розлучаються. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі покинути свої будинки. "Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйона дітей зараз перебувають під загрозою", - зазначив зірка футболу.

Крім пожертвування від своєї сім'ї, подружжя спільно з ЮНІСЕФ відкрило збирання грошей, які будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни українським дітям.