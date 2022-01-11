Зухвале пограбування інкасаторів у Франції

18:21 28 серпень Київ, Україна

У Місті Ліон сталося пограбування інкасаторського автомобіля, зловмисники забрали кілька мільйонів євро.

Як повідомляє Le Progrès, злочин стався у п'ятницю, 28 серпня.

Відзначається, що зловмисники напали на службовий автомобіль, коли той виїхав з будівлі Банку Франції. Блокувавши його за допомогою двох мікроавтобусів, нальотчики, погрожуючи зброєю, змусили інкасаторів відкрити двері, після чого забрали гроші і підпалили його. Автомобілі, на яких зникли бандити, пізніше виявили згорілими на південь від Ліона.



Прокуратура не називає точну суму, яка дісталася зловмисникам, проте повідомляє, що мова йде про кілька мільйонів євро. В результаті даної пригоди ніхто не постраждав. Розслідування доручили Міжрегіональної судової поліції (DIPJ).