Депутати та сенатори Румунії визнали Голодомор злочином проти українців

13:46 24 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє видання Agepress.



Декларацію було підтримано 248 голосами "за" при одному утриманому.



Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Румунії Олександру Мурару зазначив, що Румунія історичним рішенням приєднується до демократичних та гідних держав усього світу, які визнають та урочисто беруть на себе не лише вшанування пам'яті жертв голоду 1932-1933 років, а й "визнання геноцидних, систематичних, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників з метою фізичного знищення української нації”. Парламент Румунії засудив та визнав злочином навмисний голодомор українського народу за часів радянської окупації у 1932 – 1933 роках.Про це повідомляє видання Agepress.Декларацію було підтримано 248 голосами "за" при одному утриманому.Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Румунії Олександру Мурару зазначив, що Румунія історичним рішенням приєднується до демократичних та гідних держав усього світу, які визнають та урочисто беруть на себе не лише вшанування пам'яті жертв голоду 1932-1933 років, а й "визнання геноцидних, систематичних, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників з метою фізичного знищення української нації”.

"Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інститутами Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4 000 повстань та місцевих повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади. Втрати людських життів становили близько 10 мільйонів жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі", - сказав він.



Декларацію було зачитано на пленарному засіданні депутатом від групи національних меншин Ніколае Мирославом Петрецки і визнано Голодомор злочином, скоєним проти українського народу та людства.



Водночас у документі виражається солідарність з українським народом, який постраждав у цій трагедії, віддається данина пам'яті мільйонам жертв штучного голоду 1932-1933 років.





Декларація також рішуче засуджує аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках, і висловлює підтримку захисту та поваги до основних прав і свобод людини.



Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із заявою, згадуючи жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках.