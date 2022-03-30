Депутат держдуми Росії, який погрожував ядерним ударом Азербайджану, оголошений у міжнародний розшук

18:50 30 березня Київ, Україна





Як стверджує звинувачення, Делягін, виступаючи в ефірі російського телебачення, допустив низку провокаційних заяв. Він, зокрема, закликав знищити енергетичну інфраструктуру та нафтову промисловість країни. Для цього Делягін пропонував використати тактичну ядерну зброю.



Делягіна було визнано підозрюваним 29 березня, суд ухвалено рішення про його арешт та оголошення в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу проти голови комітету держдуми Росії Михайла Делягіна. Його звинувачують у порушенні чотирьох статей кримінального кодексу країни: 101.2 (заклик до агресивної війни), 214.2.3. (тероризм - загроза застосування озброєння), 283.2.1 та 283.2.2 (національна, соціальна та релігійна ненависть).Як стверджує звинувачення, Делягін, виступаючи в ефірі російського телебачення, допустив низку провокаційних заяв. Він, зокрема, закликав знищити енергетичну інфраструктуру та нафтову промисловість країни. Для цього Делягін пропонував використати тактичну ядерну зброю.Делягіна було визнано підозрюваним 29 березня, суд ухвалено рішення про його арешт та оголошення в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Ведеться інтенсивне розслідування. Водночас до компетентних органів низки держав-партнерів було надіслано запити для забезпечення негайного затримання обвинуваченого у разі його в'їзду на територію цих країн та його екстрадиції до Азербайджану для притягнення до відповідальності.



У Кремлі швидко відхрестилися від висловлювань Делягіна, заявивши, що вони не мають нічого спільного з офіційною позицією влади Росії.