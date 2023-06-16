Депутат держдуми Росії закликав розстрілювати солдатів, які залишили свої позиції

19:31 09 червня Київ, Україна

Один з яструбів війни в держдумі Росії, депутат олексій журавльов, закликав розстрілювати військовослужбовців за самовільне залишення військової служби.

Журавльов, що самовільно залишили позиції, назвав «подонками». На думку парламентаря, для перемоги над Україною Росії необхідно повернути військово-польові суди.

«Навіть ціле поняття з'явилося – СОЧінці – від СОЧ „самовільне залишення частини“. Вони ніби й не дезертували, і навіть покладені гроші отримують, тільки не воюють, перебуваючи весь час десь поблизу. За такими точно трибунал плаче. Поки солдат має вибір — воювати чи не воювати, війну виграти не можна. Не сьогодні, завтра ми все одно повернемось до розстрілів», - заявив журавльов.

За чотири місяці 2023 року кількість справ про самовільне залишення частини (стаття 337 КК) у військових судах перевищила тисячу, підрахувала «Медіазона». Більшість росіян, визнаних винними у відході в самоволку, засуджують до умовних термінів. Це дозволяє знову відправляти їх у фронт. За указом президента володимира Путіна про мобілізацію засуджені до умовного терміну військові можуть бути повернуті на фронт.



Журавльов - депутат-фрик. Він регулярно з'являється у пропагандистській програмі «60 хвилин» на «Росії 1», яку веде інший депутат Євген Попів разом із дружиною Ольгою Скабеєвою.