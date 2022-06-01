Депутат Держдуми Росії запропонував викрасти і допитати міністра НАТО

07:59 01 червня Київ, Україна

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії", глава комітету Росії з контролю Олег Морозов запропонував влаштувати викрадення когось з міністрів оборони країн НАТО і привезти його для допиту до Москви.

Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1", повідомляє Sky News.





В інтерв'ю російським пропагандистам він заявив, що через постачання західної зброї в Україну росія може переглянути свої військові цілі, оскільки ця зброя несе в собі безпосередню загрозу РФ.

Морозов поділився «фантастичним планом», в якому військовий міністр однієї з країн НАТО поїде до Києва на поїзді для переговорів із Зеленським, але до Києва він не потрапить, а отямиться вже десь у Москві.

Ведуча програми «60 хвилин» Ольга Скабеєва уточнила, чи заплановано викрадення, і депутат це підтвердив. За словами парламентаря, у Москві міністра можна буде допитати та дізнатися, які «накази» Захід віддавав Києву, хто і за що відповідає.

«Це не така вже міфічна картина. У світі зараз нові правила», – вважає депутат.

Також він порадив закордонним військовим міністрам, які з'їжджаються до Києва, замислитись, як це прокинеться у Москві.



Раніше широкий резонанс набула пропозиція Морозова «денацифікувати» Польщу після України.