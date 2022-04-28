"Грошей немає, але ви тримайтеся": межі бідності в росії

15:46 28 квітня Київ, Україна

Ще 26 листопада 2021 року кабмін росії представив новий порядок визначення бідності в росії, в якому замість прожиткового мінімуму використовують новий показник під назвою «кордон бідності», який щокварталу індексується за рівнем офіційної інфляції. Тієї самої, яка ніколи не збігається з реальними даними.



І тут чарівним чином рівень бідності впав. Згідно зі звітом росстату від 11 березня 2022 року, кількість бідних у росії за підсумками 2021 року склала 16,1 млн осіб, або 11% населення. Їх би вистачило, щоб повністю заселити Нідерланди чи три Ірландії.



Реально бідних людей, що живуть на межі, набагато більше, ніж заявляє фантазійна статистика.



При цьому найважчий стан мільйонів людей не викликає економічно мотивованого протесту. Якщо в "недружній" Європі сотні тисяч громадян виходять на вулиці не лише через зміни у пенсійній системі, а й через незначне подорожчання бензину, то в росії «маховик» народного обурення так само імпортонезаміщений, як і все інше.



Старі, що лазять по смітниках і стоять з протягнутою рукою, - це норма, звична для всіх картина в російських містах. Як і відсутність у багатьох будинках туалетів, водопроводу, газового опалення. Люди давляться простроченням і нерідко крадуть їжу та товари першої необхідності, щоби банально вижити.



Росіяни звикли бути бідними та постійно нужденними, виживати у важких економічних умовах. Цьому у наддержаві навчають із дитинства.



У СРСР заперечувалося саме існування бідності. Вважалося, що це капіталістичний феномен. Довгий час бідні розглядалися як соціальна патологія, маргінали та дармоїди, вина за тяжке матеріальне становище яких лежить на них самих, а не на соціалістичній системі.



Президент Центру соціальних та політичних досліджень «Аспект» Георгій Федоров у грудні 2020 року сказав: