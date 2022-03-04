Демократи вважають Трампа нездатним виконувати свої обов'язки

Представники Демократичної партії в Конгресі США готують законопроєкт про створення комісії, яка повинна оцінити фізичний і психічний стан здоров'я президента Дональда Трампа.
Передбачається, що на підставі висновків комісії Конгрес буде вирішувати, чи може президент бути відсторонений від посади у зв'язку з нездатністю виконувати свої обов'язки.
Законопроєкт базується на 25-й поправці до конституції, яка дозволяє Конгресу відстороняти президента, якщо більшість членів кабінету і віцепрезидент вважають його нездатним виконувати свої обов'язки.
Лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент здоровий і може вже в суботу повернутися до повноцінної роботи, в тому числі до публічної діяльності.
Нагадаємо, що Трамп не став дотримуватися самоізоляції і повернувся в Овальний кабінет. Глава держави розповів в соцмережі про свою активну роботу, яку він веде після повернення з госпіталю.
Передбачається, що на підставі висновків комісії Конгрес буде вирішувати, чи може президент бути відсторонений від посади у зв'язку з нездатністю виконувати свої обов'язки.
Законопроєкт базується на 25-й поправці до конституції, яка дозволяє Конгресу відстороняти президента, якщо більшість членів кабінету і віцепрезидент вважають його нездатним виконувати свої обов'язки.
Лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент здоровий і може вже в суботу повернутися до повноцінної роботи, в тому числі до публічної діяльності.
Нагадаємо, що Трамп не став дотримуватися самоізоляції і повернувся в Овальний кабінет. Глава держави розповів в соцмережі про свою активну роботу, яку він веде після повернення з госпіталю.
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