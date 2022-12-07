Демократи отримали більшість у Сенаті США

У другому турі виборів у США у штаті Джорджія переміг представник Демпартії Рафаель Уорнок, завдяки чому демократи отримали 51 зі 100 місць у верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів.
Про це повідомляє CBS News.
Уорнок отримав 50,6% голосів виборців, а його конкурент від республіканців Гершел Уокер — 49,4%.
Завдяки перемозі Уорнока більшість місць у Сенаті залишиться за демократами — 51 проти 49. Водночас Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників Конгресу.
Про це повідомляє CBS News.
Уорнок отримав 50,6% голосів виборців, а його конкурент від республіканців Гершел Уокер — 49,4%.
Завдяки перемозі Уорнока більшість місць у Сенаті залишиться за демократами — 51 проти 49. Водночас Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників Конгресу.
На виборах минулого місяця Уорнок випередив Уокера, набравши 37 000 голосів із майже 4 мільйонів поданих, але не зміг набрати 50% порога, необхідного для того, щоб уникнути другого туру.
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