Демократи отримали більшість у Сенаті США

10:41 07 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє CBS News.



Уорнок отримав 50,6% голосів виборців, а його конкурент від республіканців Гершел Уокер — 49,4%.



Завдяки перемозі Уорнока більшість місць у Сенаті залишиться за демократами — 51 проти 49. Водночас Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників Конгресу. У другому турі виборів у США у штаті Джорджія переміг представник Демпартії Рафаель Уорнок, завдяки чому демократи отримали 51 зі 100 місць у верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів.Про це повідомляє CBS News.Уорнок отримав 50,6% голосів виборців, а його конкурент від республіканців Гершел Уокер — 49,4%.Завдяки перемозі Уорнока більшість місць у Сенаті залишиться за демократами — 51 проти 49. Водночас Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників Конгресу.

"Після завзятої кампанії для мене честь виголосити найсильніші слова, які будь-коли мали вагу в демократії: люди висловилися", - зазначив Уорнок під час виступу після оголошення результатів виборів, повідомляє Associated Press.

На виборах минулого місяця Уорнок випередив Уокера, набравши 37 000 голосів із майже 4 мільйонів поданих, але не зміг набрати 50% порога, необхідного для того, щоб уникнути другого туру.