Справа про обхід санкцій: британські правоохоронці провели обшук у будинку співвласника Альфа-Банку

18:41 25 травня Киев, Украина

Співвласника Альфа-Банку, російський мільярдер Петро Авен проходить у кримінальній справі про порушення санкційного режиму, у зв'язку з чим у його будинку було проведено обшук.

Це перша така справа, порушена щодо російських фізичних чи юридичних осіб у Великій Британії, повідомляє Bloomberg.



Видання не уточнює, за якою адресою проводили обшук. Проте відомо, що Авену належить особняк Ingliston House у Вірджинія-Уотер у графстві Суррей. Цей об'єкт нерухомості оцінюється в 8 млн фунтів стерлінгів (понад $10 млн). Авен також говорив, що його сім'я володіє квартирою з двома спальнями та однокімнатною квартирою-студією у центрі Лондона.



Під час обшуку у мільярдера конфіскували 30 тисяч фунтів стерлінгів готівкою (майже $38 тисяч). Звинувачення йому поки що не пред'явлено. На вересень призначено допит, на якому Авен повинен буде відповісти на запитання слідчих про переклади, отримані пов'язаною з ним компанією після 24 лютого, коли почалося російське вторгнення в Україну.



Ця компанія керує нерухомістю Авена. Отримані гроші могли б бути використані для покриття експлуатаційних витрат, кажуть співрозмовники Bloomberg.. Слідчі також планують встановити, чи сприяв громадянин Великобританії, який працює в цій компанії, порушення санкцій.



У Національному агентстві боротьби зі злочинністю Великобританії заявили, що не підтверджують і не заперечують факт розслідування.



У списки санкцій Великобританії Авен потрапив невдовзі після початку російського вторгнення в Україну — 28 лютого.



Наприкінці березня в інтерв'ю Financial Times Авен заявив, що не планує залишати Велику Британію, оскільки побоюється, що йому закриють дорогу назад до Лондона.. При цьому мільярдер скаржився на те, що через санкції не може задовольнити навіть побутові потреби.



Авен також відкинув свою близькість до Кремля і зазначив, що санкції проти росіян не матимуть впливу на російського президента Володимира Путіна.



Bloomberg оцінює статки Авена в $5,3 млрд.