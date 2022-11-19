Справа МН17: трьох із чотирьох підозрюваних визнали винними

16:38 17 листопада Київ, Україна

Суд у Гаазі визнав Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрєлков") та Леоніда Харченка (позивний "Крот") винними у збитті Боїнга рейсу MH17 на Донбасі та вбивстві 298 осіб. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдано.

"Суд не вважає доведеним те, що Пулатов індивідуально зробив якийсь внесок у це (збиття літака - ред.), тому не можемо вважати його співучасником поруч із Дубинським і Харченком. Висновок, що Пулатова потрібно виправдати. Щодо Гіркіна, Дубинського та Харченка, їхня вина доведена. Вина відповідно до двох чи більше звинувачень", - зазначив суддя.

Обвинувачених засудили до довічного позбавлення волі, вони мають виплатити 16 мільйонів євро компенсації родичам загиблих у повному обсязі.



Суд вважав доведеним, що рейс MH17 був збитий ракетою із ЗРК «Бук». Як докази суддя називає слід від ракети, супутникові знімки, свідчення очевидців, перехоплені телефонні розмови та сліди уражаючих елементів у літаку.



Суддя наголосив, що здійснити пуск ракети міг лише добре навчений екіпаж, і це не було випадковістю. Якщо бійці переплутали «Боїнг» із військовим літаком, то це не применшує їхнього наміру, оскільки ці люди все одно не мали права вбивати «гіпотетичних військових».



У суді прозвучало, що Гіркін на момент трагедії обіймав найвищу посаду у самопроголошеній "ДНР", а також він був тісно пов'язаний із москвою. Під його керівництвом відбувалося багато боїв, він також відповідав за збиті раніше літаки та гелікоптери у тому ж регіоні. Суд не зміг встановити, чи знав Гіркін про запуск «Бука» 17 липня 2014 року. У перехоплених телефонних переговорах він не говорив про його застосування, при цьому мав можливість запустити цю ракету. Також доведено, що він давав розпорядження двом іншим обвинуваченим – Дубинському та Харченку – і брав участь у відправці «Бука» назад до росії, щоб приховати сліди злочину.



Розглянувши матеріали справи, суд визнав Гіркіна, Дубинського та Харченка винними у знищенні літака MH17 та вбивстві 298 його пасажирів. Четвертого обвинуваченого, Пулатова, суд визнав невинним. Звинувачення не змогло довести, що він підтримував зв'язок із бійцями, які запускали «Бук», і не знаходився досить близько до того місця, звідки запустили ракету. При цьому він знав, що Бук буде застосований.