15:50 17 листопада Київ, Україна

Окружний суд у Гаазі встановив, що пасажирський літак MH17 був збитий із території "Л/ДНР" , яка підкорялася росії. Таким чином суд визнав версію звинувачення, що саме російська федерація віддавала накази сепаратистам і контролювала так звану "ДНР".

Крім цього, судді визначили на основі підтверджених доказів, що літак MH17 був збитий із ЗРК "Бук" із тимчасово окупованого Первомайська.





Судовий розгляд тривав понад 2,5 роки. На момент публікації новини вирок ще оголошується.

Як мінімум один із обвинувачених — Ігор Гіркін — контактував із експомічником президента росії владиславом сурковим.



У червні в Страсбурзі було ухвалено резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) «Забезпечення відповідальності за збитий рейс МН17», в якій також йшлося про російську ракету «Бук». За даними ПАРЄ, російська влада поширювала дезінформацію, у тому числі суперечливі версії подій, і створювала плутанину.



"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту було 298 людей, всі вони загинули. Спільне розслідування Bellingcat та The Insider дозволило встановити ключових підозрюваних у цій справі з позивними «Оріон» та «Дельфін». "Дельфіном" виявився генерал-полковник Микола Федорович Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу росії. А «Оріоном» — чинний генерал ГРУ Олег Володимирович Іванніков, також відомий як колишній міністр оборони Південної Осетії Андрій Лаптєв. Він керував діями російських військ на території України та серед іншого командував ПВК Вагнера.



У першій справі четверо обвинувачених: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), який називав себе міністром оборони так званої "ДНР", ексглава контррозвідки "ДНР" Сергій Дубинський, а також його підлеглі Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Раніше прокуратура вимагає засудити їх усіх до довічних термінів ув'язнення. Усіх обвинувачених судять заочно, Пулатов — єдиний із підсудних, чиї адвокати беруть участь у процесі (раніше прокурори зазначали, як він плутався у свідченнях).